Врач рассказала о вреде мороженого и холодных напитков в жару. Фото: Иван МАКЕЕВ

В жару мороженое и холодные напитки охлаждают ненадолго и могут вызывать противоположный эффект. В скором времени температура тела, наоборот, начинает повышаться, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на врача-кардиолога, сотрудника Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяну Залетову.

«Холодные напитки и мороженое могут показаться естественным выбором, когда вы хотите охладиться, но на самом деле они могут принести больше вреда, чем пользы», - отметила специалист.

Врач пояснила: процесс пищеварения сопровождается выделением тепла. Быстрое охлаждение от пищи организм начинает компенсировать повышением температуры тела.

Залетова порекомендовала пить в жару теплые напитки. Сначала они повышают температуру тела, а после заставляют организм остыть.

Ранее KP.RU сообщал, что в жару советуют пить квас и лимонад вместо алкоголя. В летний зной организм теряет много влаги, спиртное только усиливает процесс обезвоживания.