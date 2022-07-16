Охранник ночного клуба выстрелил в стопу 30-летней москвичке

В настоящее время подозреваемый общается с представителями правоохранительных органов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницу имени Баумана из ночного развлекательного заведения в Лучниковом переулке ночью 15 июля доставили женщину. У нее была рана в ноге. Сама пострадавшая сказала, что в нее выстрелил охранник ночного клуба.

- В полицию обратилась 30-летняя женщина. Она сообщила, что охранник заведения в Лучниковом переулке в районе дома 7/4, строение 1, выстрелил в нее из предмета похожего на пистолет. Женщину сразу же госпитализировали в городскую клиническую больницу №29 имени Н. Э. Баумана. У нее рана левой стопы, по предварительным данным, от выстрела, - рассказали kp.ru в ГУ МВД по Москве.

Сотрудники полиции выехали на место предполагаемой стрельбы, установили личность подозреваемого.

- Им оказался охранник заведения, 1993 года рождения. Мужчина задержан. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - рассказали kp.ru в ГУ МВД по Москве.

- А какая причина конфликта? Почему он выстрелил?

- В настоящее время подозреваемый общается с представителями правоохранительных органов. Выясняются все причины и мотивы, а также выясняется были ли граждане ранее знакомы.