Сразу три пары сыграли свадьбу ночью в московском метро на станции «Маяковская»

Для новых пар на «Маяковке» установили красивую арку с цветами. Фото: Дептранс Москвы

Станция Московского метро «Маяковская» в ночь с 16 на 17 июля стала местом свадьбы сразу для трех столичных пар. Нет, вы не подумайте, все официально и по закону. Такие церемонии проводятся уже во второй раз - в рамках проекта «Новые адреса счастья», совместно с московскими ЗАГСами. Их специально устраивают ночью, чтобы не мешать обычным пассажирам. Ну и чтобы пассажиры женихам с невестами не мешали.

Для новых пар на «Маяковке» установили красивую арку с цветами. Но фотографироваться на память молодожены могли не только на ее фоне, но и в поездах.

Фото: Дептранс Москвы

- Мы продолжаем интегрировать транспорт в культурную жизнь столицы, - рассказал глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. - Участвуем в проекте Мэра Москвы С. Собянина «Новые адреса счастья» по регистрации брака в необычных местах. Одна из таких площадок - станция метро «Маяковская» - пользуется большим спросом у молодоженов. Поздравляем и желаем молодым семьям счастья.

К проекту могут присоединиться любые желающие пары, которые собираются в ближайшее время вступить в брак. Среди других необычных локаций - башня «Око» в Москва-сити, Останкинской телебашне, старинных особняках и усадьбах, а также стадионе московского «Спартака».

«Будущие молодожены платят стандартную госпошлину при подаче заявления на регистрацию брака. (Это стоит 350 рублей, скидка 30% - при подаче заявления онлайн, - Авт.). Никаких дополнительных расходов за выездную торжественную регистрацию брака не предусмотрено», - сообщается на сайте проекта «Новые адреса счастья».