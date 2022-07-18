Москвичей 18 июля ждет дождливая, осенняя погода

Несмотря на похолодание сохранится вероятность гроз Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 18 июля ожидается температура не выше 20 градусов, следует из прогноза Росгидрометцентра. В столице будет облачно и дождливо, при этом не исключены грозы.

Ветер северо-западного и северного направлений будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. При грозе возможны резкие порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Небольшие дожди будут идти и в ночь на 19 июля. Температура понизится до 12-14 градусов. Ветер будет таким же сильным, его скорость в ночное время составит 5-10 метров в секунду.

Как сообщал KP.RU ранее, похолодание в столичный регион пришло надолго. Однако синоптики не исключают возвращения жары в Москву в конце июля или в середине августа. Пока же жителей столицы ждет постепенное снижение температуры воздуха.