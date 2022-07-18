Готовность систем оповещения о ЧС проверят в Москве 20 июля

Каждая проверка продлится не дольше 60 секунд Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Во всех районах Москвы 20 июля с 10:40 до 12:00 проверят работу систем оповещения о чрезвычайных ситуациях, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Будут включены сирены, с помощью громкоговорителя объявят сообщение «Внимание всем!».

В разных районах столицы проверка пройдет в разное время. Ее длительность составит не больше 60 секунд.

Тестирование носит плановый характер. До этого систему оповещения проверяли в октябре 2021 года, когда проводилась Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.

- Информация также поступит в эфир теле- и радиоканалов. На экранах появится заставка с сообщением «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!». Его озвучит диктор, - уточняется в сообщении.

Проверка позволит отработать действия по информированию горожан в случае возникновения ЧП, в том числе природного или техногенного характера.