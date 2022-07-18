Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2022 6:02

Готовность систем оповещения о ЧС проверят в Москве 20 июля

Сирены и громкоговорители будут работать не дольше 60 секунд
Ирина РЕБРИКОВА
Каждая проверка продлится не дольше 60 секунд

Каждая проверка продлится не дольше 60 секунд

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Во всех районах Москвы 20 июля с 10:40 до 12:00 проверят работу систем оповещения о чрезвычайных ситуациях, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Будут включены сирены, с помощью громкоговорителя объявят сообщение «Внимание всем!».

В разных районах столицы проверка пройдет в разное время. Ее длительность составит не больше 60 секунд.

Тестирование носит плановый характер. До этого систему оповещения проверяли в октябре 2021 года, когда проводилась Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне.

- Информация также поступит в эфир теле- и радиоканалов. На экранах появится заставка с сообщением «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!». Его озвучит диктор, - уточняется в сообщении.

Проверка позволит отработать действия по информированию горожан в случае возникновения ЧП, в том числе природного или техногенного характера.