Заммэра Бочкарев: Продолжается проектирование станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро

С появлением в Гольяново метро дорога в центр города и обратно для жителей района сократится на 40-45 минут. Фото: stroi.mos.ru.

Строительство новой станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро начнется в конце 2022 года. В этом крупнейшем районе столицы проживают около 160 тысяч человек, и новая станция значительно улучшит его транспортную доступность. Кроме того, появление здесь метро поможет на четверть разгрузить проблемное Щелковское шоссе и соседнюю станцию «Щелковская». Сейчас ведется разработка проектной документации продления Арбатско-Покровской линии до района Гольяново.

- Трассировка участка продления Арбатско-Покровской линии утверждена дирекцией строящегося метрополитена ГУП «Московский метрополитен». Перегонные тоннели пройдут от станции «Щелковская» под улицами Уральская и Уссурийская на глубине от 10 до 23 метров. Новая станция метро «Гольяново» расположится на пересечении улиц Уссурийская и Сахалинская, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Длина проектируемого участка от «Щелковской» до станции «Гольяново» составит 2,6 километра. Новая станция будет состоять из двух вестибюлей, выходы из нее для удобства жителей будут вести на обе стороны улицы Уссурийской. Территория вокруг станции будет благоустроена, на ней появятся скамейки, деревья и газоны. Кроме того, рядом с будущей станцией метро планируются разместить две парковки на 160 и 680 машиномест. Сам участок улицы между выходами будет реконструирован. Строители расширят проезжую часть, проложат велодорожки и оборудуют велопарковки вдоль Уральской и Уссурийской улиц.

- В данный момент выполняются инженерные изыскания: геодезические, геологические, гидрологические, геофизические и экологические, необходимые для продолжения работ по проектированию. В конце 2022 года планируется начать подготовку территории к строительству, - сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.

Ожидается, что станцией «Гольяново» будут пользоваться ежедневно до 60 тысяч человек. Район Гольяново на востоке столицы – крупнейший в Москве. Его площадь составляет почти 1,5 тысяч га. С появлением здесь метро дорога в центр города и обратно для жителей района сократится на 40-45 минут.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве сегодня реализуется крупнейшая по своим масштабам программа по развитию транспортной инфраструктуры города. До конца 2022 года будет закончено строительство Большой кольцевой линии. Также завершатся реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров. В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин запустили новый участок Большой кольцевой линии, на котором расположились 10 станций - от «Мневников» до «Каховской». Этот запуск стал своего рода рекордом: в московском метрополитене впервые с 1930-х годов было введено так много станций одновременно.