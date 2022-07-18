Голосование за самый красивый фонтан началось в Москве

В голосовании представлены сразу три фонтана на ВДНХ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Портал «Активный гражданин» открыл голосование «Самый красивый фонтан Москвы», сообщает сайт мэра и правительства столицы. Из более чем 600 фонтанов города организаторы голосования выбрали 24 самых известных и оставили возможность указать свой вариант.

В списке представлены сразу три фонтана, расположенных на ВДНХ. Это «Золотой колос», «Каменный цветок» и, конечно, «Дружба народов». Помимо них, в перечень вошел главный фонтан в Парке Горького, «Адам и Ева под райским деревом» у «Новокузнецкой», фонтанный комплекс «Годы войны» на Поклонной горе и другие.

Каждый голосующий может выбрать не один, а несколько - до пяти - понравившихся фонтанов.

- В ходе голосования москвичи смогут ознакомиться с интересными фактами и историями. Например, почему у фонтана «Театральный» у Большого театра собирались фронтовики или где находится самый большой сухой фонтан в Москве, - уточняет руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

Это голосование проводится в рамках двухмесячного проекта «Лето активного гражданина». Он позволит горожанам выбрать самые интересные места столицы для прогулок с детьми, свиданий, экскурсий.

Ранее, как сообщал KP.RU, на портале открылось голосование на лучший парк для отдыха с детьми.