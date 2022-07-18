Подозреваемого в серии разбойных нападений на аптеки задержали в Москве

Столичные полицейские задержали в Подмосковье грабителя московских аптек Фото: "КП" Архив

Столичные полицейские задержали в Подмосковье грабителя московских аптек, сообщает телеграм-канал МВД МЕДИА. Добычей мужчины всякий раз становились только деньги из кассы, однако специализироваться преступник предпочитал только на аптеках.

Поймали рецидивиста после ограбления аптеки на Краснопрудной улице. Позднее выяснилось, что он может быть причастен к налетам на аптеки на улице Русаковской и Большой Черкизовской. Всякий раз преступления совершались вечером.

- Угрожая провизору предметом, похожим на огнестрельное оружие, преступник отбирал мобильный телефон и выручку из кассы, после чего скрывался, - уточняется в сообщении.

Возбуждены уголовные дела. Подозреваемый прежде уже был судим. На время расследования его отправили в изолятор под арест. Полицейские не исключают, что в ходе следствия обнаружат и другие случаи налетов, совершенных задержанным.