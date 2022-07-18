Москвичам рассказали, в каких парках можно поиграть в шахматы

В столичных шахматных клубах игре могут обучить и детей, и взрослых Фото: Валентина ПРОКОФЬЕВА

В честь Дня шахмат, который традиционно отмечается 18 июля, на сайте мэра и правительства Москвы появилась подборка столичных парков, в которых можно поиграть в шахматы.

Одна из самых известных площадок - шахматно-шашечный клуб в парке «Сокольники». Здание находится на 6-й Лучевой просеке, а рядом с ним есть места для поединков под открытым небом. Доски и фигуры здесь можно взять в прокат за небольшую цену, а записаться на занятия и игры можно по телефону +7 999 817-94-32.

Шахматный павильон действует в Измайловском парке. Он открыт по выходным с 16:00 до 20:00.

Шахматный клуб «Блиц» в Таганском парке ждет всех желающих по вторникам и пятницам с 17:00 до 18:00 в большом зале центра творчества.

У входа в Нескучный сад Парка Горького находится площадка клуба «Белая ладья». На веранде павильона установлены столы, покрытые рисунком в виде шахматного поля. Фигуры желающим выдают бесплатно. Этот клуб работает с 10:00 до 22:00 каждый день.

- В Бабушкинском парке, парке «У Джамгаровского пруда», сквере по Олонецкому проезду и в ландшафтном парке «Митино» любители шахмат собираются в павильонах буккроссинга с 10:00 до 18:00, - уточняется в сообщении.

На этих площадках проката досок и фигур нет, все атрибуты для игры нужно принести с собой.

Наконец, поиграть в шахматы можно и в Гончаровском парке. Позади сцены рядом с площадкой для малышей находится крытая беседка. В ней стоят столы с нарисованными на них шахматными полями. Прокат не действует, так что фигуры для поединка нужно взять свои.