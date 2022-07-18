Мужчина изнасиловал девушку в лесопарке на севере Москвы

34-летнего мужчину задержали в кратчайшие сроки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки в лесопарковой зоне на севере Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по столице.

По данным следствия, инцидент произошел 16 июля 2022 года в лесопарке по улице Дыбенко недалеко от жилых домов. Насильник, применяя физическую силу, надругался над незнакомой девушкой.

34-летнего мужчину задержали в кратчайшие сроки. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед Головинским судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU сообщал, что жителя Москвы арестовали за изнасилование малолетней дочери. 30-летнего мужчину обвиняют в растлении дочери 2016 года рождения. Москвич частично признал вину. Он находится под стражей.