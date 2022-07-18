Более 90 видов краснокнижных бабочек обитает на природных территориях Москвы

Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

На природных территориях столицы можно увидеть более 90 видов краснокнижных бабочек. Среди них – махаон, переливница ивовая, голубянка аргус, перламутровка большая лесная и другие, сообщается на сайте мэрии Москвы.

Чаще всего бабочки, занесенные в Красную книгу Москвы, встречаются в природно-исторических парках «Измайлово», «Кузьминки-Люблино, «Битцевский лес», «Царицыно». Кроме того, чешуекрылые обитают в заказниках «Долина реки Сетунь» и в «Серебряном бору».

Также в Москве можно увидеть и бабочек, включенных в надзорный список Красной книги столицы. Например, боярышниц, бражников или пестрянок.

Все бабочки делятся на ночных и дневных. В июле и августе в городе самое большое видовое разнообразие этих насекомых. Специалисты Мосприроды проводят ежегодные учеты бабочек, которые показывают стабильность вида и численность чешуекрылых.

Ранее KP.RU сообщал, что ежи поселились на восьми природных территориях Москвы. Их можно увидеть в парках «Кузьминки-Люблино», «Тушинский», «Битцевский лес», «Москворецкий» и других. Эти животные занесены в Красную книгу Москвы.