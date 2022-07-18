Несколько улиц перекроют в Москве 23 июля из-за велогонки

В Москве 23 июля на ряде улиц перекрою движение из-за проведения велогонки La Strada Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве 23 июля на ряде улиц в центре и на западе города перекроют движение из-за проведения велогонки La Strada. Ограничения продлятся с 00:01 23 июля до окончания мероприятия, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Так, с 00:01 23 июля до 01:30 23 июля по одной полосе в каждом направлении будет ограничено движение на Крылатской улице от улицы Нижние Мневники до дома 5 по Крылатской улице.

Кроме того, полностью перекроют движение 23 июля с 01:30 до 21:00 на Крылатской улице от улицы Нижние Мневники до дома 5. С 07:00 до 10:30 также нельзя будет проехать на Пресненской набережной от дома 10 блок В по Пресненской набережной до Краснопресненской набережной.

Движение будет перекрыто с 07:00 до 12:30 23 июля на улицах Нижние Мневники, Мневники, на Карамышевском, Новоарбатском, Бородинском мостах, Краснопресненской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Фрунзенской набережных.

С 08:00 до 12:30 23 июля перекроют движение. На Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой набережных. А с 08:00 до 12:00 – на Котельнической, Гончарной, Краснохолмской набережных.

С 09:00 до 12:00 ограничения будут действовать на Соймоновском проезде, Остоженке, Новокрымском проезде.

На участках перекрытий нельзя будет припарковаться с 00:01 23 июля и до окончания велогонки.