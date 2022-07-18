Новорожденного ребенка госпитализировали после обрезания в Москве

Новорожденный попал в больницу из-за сильного кровотечения после обрезания крайней плоти Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве восьмидневного мальчика госпитализировали после обрезания в домашних условиях. Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что новорожденный попал в Морозовскую детскую клиническую больницу из-за сильного кровотечения после обрезания крайней плоти. Медики сообщили об этом в полицию.

В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что родители восьмимесячного мальчика нашли в интернете врача, который оказывал такие услуги. Они пригласили медика, он провел процедуру на дому.

На следующий день во время перевязки родители сорвали заживающую рану. Началось кровотечение. Малыша вместе с матерью госпитализировали в медучреждение. В каком состоянии находится ребенок, не уточняется.

По факту случившегося идет проверка. Инцидент произошел 13 июля, однако известно о нем стало только в понедельник, 18 июля.