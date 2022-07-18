Муляж взрывного устройства нашли под BMW в Москве

уляж изъяли и направили на исследование Фото: Дмитрий Ахмадуллин

На северо-западе Москвы в Неманском проезде обнаружили подозрительную коробку с проводами под автомобилем BMW. Предположительно, это муляж взрывного устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Неманском проезде под припаркованным автомобилем BMW обнаружена подозрительная коробка с проводами. По предварительным данным, она является муляжом взрывного устройства», - отметил собеседник агентства.

Уточняется, что предмет не представляет опасности для окружающих. Муляж изъяли и направили на исследование. Устанавливаются лица, причастные к инциденту, а также выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что у метро «Парк Победы» в Москве обнаружили подозрительный предмет. Он оказался муляжом гранаты. Территория около потенциально опасного предмета была оцеплена, на месте происшествия работали кинологи. Несмотря на опасную находку, движение у подземки не перекрывали.