Такси стали меньше попадать в аварии в Москве

С начала 2022 года на 44% снизилось число погибших в авариях с участием такси Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве с начала 2022 года на 4% снизилось количество аварий с участием автомобилей такси. Показатель сократился с 953 до 918 случаев, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Уточняется, что в этом году совершили уже 176,4 миллиона поездок на такси. Годом ранее за такой же период их было немного меньше - 164,5 миллиона.

Кроме того, с начала 2022 года на 44% снизилось число погибших в авариях с участием такси по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, Дептранс постоянно контролирует работу таксомоторных перевозчиков для обеспечения безопасности пассажиров. Таксисты с небольшим стажем работы, иностранными правами, с авто без техосмотра «отсеивают». Также к работе не допускают людей, которые постоянно нарушают правила дорожного движения.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве число пассажиров общественного транспорта за год выросло на 11%. При этом число поездок на личном транспорте сократилось также на 11%.