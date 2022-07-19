Владимир Ефимов: с начала года малый и средний бизнес выкупил у города более 170 помещений

Малый и средний бизнес выкупает арендуемое у города помещение по рыночной стоимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

За первое полугодие 2022 года руководство малого и среднего бизнеса по преимущественному праву выкупило более 170 помещений, арендуемых у города. Общая их площадь превысила 35 тысяч квадратных метров, отметил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

«За первые шесть месяцев 2022 года представители малого и среднего бизнеса выкупили у города без торгов, воспользовавшись преимущественным правом, 177 объектов недвижимости общей площадью более 35 тысяч квадратных метров на сумму 3,7 миллиарда рублей, – отметил Владимир Ефимов. - Больше всего договоров – 30 – заключено с предпринимателями в Центральном округе. На юго-запад и север столицы пришлось 25 и 22 договора соответственно».

Особо отметим, что малый и средний бизнес выкупает арендуемое у города помещение по рыночной стоимости. Для этого привлекаются независимые оценщики. Бизнес может приобретать такие помещения в рассрочку на 7 лет, уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. Наиболее крупные объекты недвижимости, выкупленные малым бизнесом за полгода, находятся на Большой Серпуховской улице, дом 16/15, строения 1, 2 и 5, – их общая площадь превышает 2000 квадратных метров. На улице Автозаводская, дом 24, был выкуплен объект площадью около 1,7 тысячи квадратных метров, а на проспекте Маршала Жукова, дом 19, корпус 1 – около 1,3 тысячи квадратных метров. Сейчас на завершающей стадии оформления находятся еще 14 договоров купли-продажи.

Для выкупа помещения представителям малого и среднего бизнеса необходимо обратиться в Департамент городского имущества за госуслугой «Возмездное отчуждение недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, из государственной собственности города Москвы». С 2020 года она оказывается исключительно онлайн на портале mos.ru, договоры купли-продажи заключаются в электронном виде.