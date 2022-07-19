Мавзолей Ленина и некрополь у Кремля закроют для посетителей 23 июля

Туристы не смогут попасть в Мавзолей Ленина 23 июля Фото: Андрей АБРАМОВ

Прибывшие в Москву туристы не смогут посетить в субботу, 23 июля, ни Мавзолей Ленина, ни некрополь у Кремлевской стены, следует из сообщения центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны России. Допуск к мемориальным достопримечательностям будет ограничен весь день.

Причина - подготовка и проведение торжеств, связанных с выпуском офицеров из Московского высшего общевойскового командного училища Министерства обороны России. Временные ограничения вводятся в целях безопасности.

Как сообщал KP.RU ранее, 14 июля по той же причине на несколько часов закрывали для посещения Красную площадь. При этом расположеннный на ней Государственный исторический музей продолжал работать, однако попасть в него можно было только через дополнительный вход со стороны памятника маршалу Георгию Жукову.