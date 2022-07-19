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Общество19 июля 2022 14:12

Тренировочный центр Nike Box закрылся в Парке Горького в Москве

На сайте нельзя зарегистрироваться на ближайшие тренировки
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Американский бренд Nike ушел из России

Американский бренд Nike ушел из России

Фото: REUTERS

В Москве на территории Парка Горького закрылся тренировочный центр Nike Box, сообщается на сайте парка.

Кроме того, на сайте культурно-спортивного пространства Nike нельзя зарегистрироваться на ближайшие тренировки. Раньше здесь проводили бесплатные занятия по йоге, бегу, футболу, скиппингу и другим видам спорта. На территории спортивного центра также работали раздевалки, душевые, гардероб, питьевые фонтанчики. Кроме того, на регулярной основе в Nike Box MSK организовывали летние концерты, лекции, дискуссии, вечеринки и воркшопы.

По данным ТАСС, сейчас помещение тренировочного центра пустует. В нем выключен свет, а на местах нет сотрудников. В коридорах все еще лежит спортивный инвентарь. На входной стеклянной двери висит объявление о том, что многофункциональный центр закрыт.

Напомним, ранее американский производитель Nike спортивной обуви и одежды ушел с российского рынка.