Москвичи смогут предложить идеи по развитию ВДНХ через «Город идей»

Проект продлится с 26 июля по 1 августа 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москвичи смогут поделиться идеями по развитию парка ВДНХ на платформе «Город идей». Проект продлится с 26 июля по 1 августа, сообщается на сайте столичной мэрии.

В рамках проекта жители могут предложить создать в парке новый развлекательный маршрут или спортивное сообщество. Самые интересные предложения реализуют на ВДНХ.

На первом этапе «Предлагай» идеи будут собирать по трем направлениям: информирование, спорт и новые маршруты. После этого пользователи расскажут, почему их привлекает ВДНХ и какие мероприятия на этой площадке им нравятся больше всего.

Самые интересные предложения от москвичей отберут эксперты. Пользователи платформы смогут проголосовать за понравившиеся идеи. Часть из них реализуют на территории ВДНХ.

Ранее KP.RU сообщал, что десять новых пешеходных маршрутов представили на ВДНХ. Москвичи и гости столицы побывают в природных уголках парка и познакомятся с архитектурой выставочного комплекса.