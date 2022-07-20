20 июля в Москве ожидаются дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду

В отдельных районах Москвы дожди будут сопровождаться грозами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Москве 20 июля ожидается по-осеннему ненастная погода и выпадение до 10% от месячной нормы осадков, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик порекомендовал горожанам с самого утра запастись зонтом и надеть непромокаемую обувь.

Температура днем составит 18-20 градусов, следует из прогноза Росгидрометцентра. Столицу накроют дожди, а в отдельных районах они будут сопровождаться грозой.

- Нас ждет кратковременное погружение в раннюю осень. Ситуация будет определяться Северо-Атлантическим циклоном, куда начнут прорываться кучево-дождевые облака с общим количеством осадков до 8-10 мм. То есть это почти ведро воды на квадратный метр, — рассказал Евгений Тишковец.

Он добавил, что объем выпавших осадков составит примерно десятую часть от нормы для июля.

Давление будет низким - 741 мм ртутного столба. Весь день будет дуть сильный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, при грозах возможны порывы до 17 метров в секунду.

В ночь на 21 июля температура опустится до 12-14 градусов, также пройдут дожди.