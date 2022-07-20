Все станции метро в Москве оборудуют звуковыми маячками для слабовидящих людей

Сейчас 60 устройств уже работают на 45 станциях метро и МЦК Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве до конца года на всех 281 станции метро и Московского центрального кольца (МЦК) установят звуковые маячки для слабовидящих и незрячих людей, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Уточняется, что сейчас 60 устройств уже работают на 45 станциях. К концу 2022 года в подземке и МЦК будет свыше тысячи звуковых маячков для пассажиров с нарушением зрения.

Устройства с периодическими звуковыми сигналами помогают маломобильным людям найти выход из метро даже в самое загруженное время. Маячки никак не мешают остальным пассажирам. Чтобы услышать сигнал, не нужно дополнительное оборудование.

Ранее KP.RU сообщал, что устройства для слабослышащих появятся на всех станциях метро Москвы в этом году. Специальные индукционные петли уже работают в кассах на 12 станциях подземки.