Собянин: Строительство северо-восточного участка БКЛ вышло на финишную прямую

Сергей Собянин подтвердил, что Большая кольцевая линия метро будет запущена до конца 2022 года. Фото: Иван МАКЕЕВ

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии метро готов на 96%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство вышло на финишную прямую, на станциях ведутся отделочные работы. Об этом глава города рассказал 20 июля в ходе осмотра новой станции «Сокольники» БКЛ.

- Метростроевцы сосредоточили главные свои усилия на окончании строительства и запуске Большой кольцевой линии. Остались два больших участка. Из них - это северо-восточный участок из семи станций. Четыре станции уже запущены и работают. Три находятся в завершающей стадии. Идут отделочные работы, инженерные работы, - сообщил Сергей Собянин.

Завершая отделку станции «Сокольники» Большой кольцевой линии, строители параллельно приводят в порядок расположенные вокруг нее улицы.

- Комплексно, причем, благоустроено. Восстановлена и липовая аллея, о которой просили жители. Я думаю, в ближайшие месяцы само благоустройство будет завершено, - отметил мэр Москвы.

Планируется, что благоустройство будет закончено ко Дню города, который жители столицы отметят 10-11 сентября.

По словам генерального директора компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергея Жукова, участок Большой кольцевой линии с тремя станциями «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники» готов на 80%. Движение поездов на них запустят уже в конце 2022 года.

С открытием северо-восточного участка Большой кольцевой линии существенно снизится нагрузка на центральные станции московского метро. Кроме того, можно будет быстрее добираться до Савеловского и Рижского вокзалов. Транспортная доступность улучшится почти для 900 тысяч человек.

Строящаяся станция «Сокольники» расположилась возле главного входа парка «Сокольники», между улицами Русаковская и Сокольнический Вал. С нее пассажиры смогут пересаживаться на одноименную станцию Сокольнической линии метро. По оценкам экспертов, после ввода станции ежедневно ею будут пользоваться около 10,8 тысяч человек.

Создавая проект будущей станции, дизайнеры решили отдать дань уважения первым метростроевцам. В основу художественного решения легли плакаты, посвящённые грандиозному строительству первых станций столичного метро. Художественные композиции разместятся на потолке и стенах. В отделке строители используют мрамор и гранит серых и черных оттенков. Путевые стены превращены в большое декоративное панно.

Строительство Большой кольцевой линии также близится к завершению. Сейчас ее общая готовность оценивается специалистами в 93%. В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин запустили новый участок Большой кольцевой линии, на котором расположились 10 станций - от «Мневников» до «Каховской». Этот запуск стал своего рода рекордом: в московском метрополитене впервые с 1930-х годов было введено так много станций одновременно.

Напомним, Большая кольцевая линия – самый крупный в мире проект в области метростроения. Ее длина составляет 70 километров, на ней разместятся 31 станция и 3 электродепо. Московское Большое кольцо обгонит нынешнего рекордсмена среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро, протянувшуюся на 57 километров. Для сравнения, действующая сейчас Кольцевая линия Московского метро в 3,5 раза меньше БКЛ. Ее длина - 19,4 километра, на ней расположены 12 станций.