Ефимов: В столице появится завод по производству музыкальных инструментов

В результате консерватории и музыкальные школы Москвы будут обеспечены необходимыми инструментами Фото: Алексей ФОКИН

На востоке столицы на улице Буракова в скором времени будут выпускать ударные музыкальные инструменты. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, город оформил с инвестором договор аренды земли по ставке один рубль в год, по которому и запланировано строительство нового завода. Такую антикризисную помощь получает бизнес с марта 2022 года по решению мэра Москвы Сергея Собянина. Льготная арендная плата полагается тем, кто создаёт в столице новые или реконструирует действующие предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

«В новое производство инвестор планирует вложить 100 миллионов рублей, - отметил заммэра. - В результате консерватории и музыкальные школы Москвы будут обеспечены необходимыми инструментами, а для жителей города появится 50 рабочих мест».

По его словам, благодаря проекту бюджет города станет получать около 10 миллионов рублей в год. Подробнее о том, что будет сделано, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман. На участке почти 0,3 гектара в районе Соколиная гора построят несколько корпусов высотой два этажа. Их общая площадь - более двух тысяч квадратных метров. «Из них свыше 1,6 тысячи квадратных метров займут производственные помещения, а 399 квадратных метров – административные», - уточнил столичный министр.

При этом у компании есть все необходимое для полного цикла собственного производства из местных материалов. Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, завод планирует производить более трех тысяч единиц продукции в год.

«Помимо ксилофонов, колокольчиков и маримб, это будут все основные классические ударные инструменты, в том числе вибрафоны и литавры», - сказал глава ведомства.

Напомним, Москва заключила уже семь договоров о передаче земли в аренду по льготной ставке. Некоторые из них касаются общепита. Например, в Бирюлеве Западном разместится пищевое производство, а в Хорошевском районе – предприятие по выпуску макаронных изделий. Остальные проекты будут связаны с промышленностью и строительством. В Нагатино-Садовниках появится инженерный корпус, в Отрадном — приборостроительный центр, в Молжаниновском районе — производственный комплекс по созданию комплектующих для пожарной техники, в Походном проезде – завод по производству архитектурного бетона.