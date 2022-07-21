Пожар на крыше восьмиэтажного жилого дома на Ленинском проспекте в Москве потушен

Пожар в доме на Ленинском проспекте тушили с помощью авиации Фото: ГУ МЧС России по Москве

Крупный пожар на крыше восьмиэтажного дома на Ленинском проспекте, 40 потушили спустя четыре часа после поступления сигнала, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по столице. Несмотря на масштаб происшествия, обошлось без пострадавших.

Сообщение о ЧП поступило к спасателям в 23:07. Прибывшие группы пожарных эвакуировали из дома 400 жителей, а одного человека спасли из лифта.

Возгорание началось с кровли здания. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать распространения огня на другие части здания. Через час пожар был локализован на площади порядка 1000 квадратных метров.

Из-за сложности тушения ему присвоили второй ранг из пяти возможных. К устранению ЧП пришлось привлечь и авиацию. Вертолет Московского авиационного центра произвел пять сбросов воды.

- В тушении пожара принимали участие 44 единицы техники, 142 человека, в том числе техника экстренных служб города, — уточняется в сообщении столичного главка МЧС.

Причина происшествия пока не установлена.

В прокуратуре Москвы заявили, что сотрудники ведомства контролируют соблюдение жилищных прав жителей загоревшегося дома. На место выезжал заместитель Гагаринского межрайонного прокурора Юрий Романюк.