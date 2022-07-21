Попавший на пути в метро пассажир заплатит 4 млн рублей

Из-за действий нарушителя пострадали больше 60 тысяч пассажиров подземки Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пассажир столичной подземки заплатит Московскому метрополитену 4 млн рублей за спуск на пути станции «Профсоюзная» и последующий срыв движения поездов на Калужско-Рижской линии, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы. Решение о взыскании крупной суммы в пользу перевозчика, подавшего иск, вынес Черемушкинский районный суд.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. В вечерний час пик мужчина решил исследовать тоннель. Под поезд он не попал только благодаря тому, что машинист успел использовать экстренное торможение.

Однако и это не убавило в нарушителе тяги к приключениям. Он забрался на крышу одного из вагонов остановившегося состава. Чтобы мужчину не убило разрядом тока, пришлось снять напряжение, из-за чего пассажирам поезда пришлось сидеть в темноте.

- Движение на юге Калужско-Рижской линии было нарушено больше, чем на час. До конечной не доехали 35 поездов, из 20 составов внепланово высадили людей, — отмечается в сообщении Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Там добавили, что вынужденные ограничения нарушили планы примерно 60 тысяч пассажиров подземки.

В Дептрансе добавили, что недавно выигранный суд - не редкий случай. Юристы переводчика регулярно через суд добиваются компенсации ущерба от нарушителей, спускающихся на рельсы.