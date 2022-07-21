В центре Москвы найден мертвым ветеран ФСБ генерал-майор Евгений Лобачев

С места происшествия изъят пистолет ТТ Фото: Олег ЗОЛОТО

На лестничной клетке одного из домов на Качалинской улице в центре Москвы найдено тело 76-летнего отставного генерал-майора ФСБ России Евгения Лобачева, передает РЕН-ТВ. Также с места происшествия изъят пистолет ТТ.

Погибшего ветерана Федеральной службы безопасности нашли после того, как 20 июля в полицию обратилась его жена. Она рассказала, что ее пожилой супруг пошел на прогулку, но домой не вернулся.

Причины смерти бывшего сотрудника ФСБ устанавливаются. Источник сообщает, что в последнее время ветеран болел. Кроме того он столкнулся с финансовыми проблемами.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в центре Москвы был найден мертвым в квартире на Садово-Кудринской улице бывший депутат Госдумы от ЛДПР и столичный предприниматель Юрий Мамонов. Он скончался на 66-м году жизни.