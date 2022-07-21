Пятилетняя девочка госпитализирована после падения из окна на юго-востоке Москве

В Москве на улице Верхние Поля пятилетняя девочка выпала из окна жилого дома Фото: Влад КОМЯКОВ

В Москве на улице Верхние Поля пятилетняя девочка выпала из окна жилого дома. В тяжелом состоянии ребенка госпитализировали в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

На момент происшествия в квартире находилась мать пострадавшей и еще двое детей. Люблинская межрайонная прокуратура Москвы контролирует установление всех обстоятельств ЧП. После проверки будет принято процессуальное решение. Работу правоохранительных органов координирует заместитель Люблинского прокурора А. Ашурбеков.

В прокуратуре Москвы добавили: перед тем, как открывать окна в квартире, необходимо убедиться, что дети находятся под присмотром.

Ранее KP.RU сообщал, что годовалый мальчик погиб после падения из окна 3-го этажа на северо-востоке Москвы. Трагедия произошла на Абрамцевской улице. Ребенок остался без присмотра родителей.