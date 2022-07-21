Суд приговорил режиссера «Ералаша» Илью Белостоцкого к 14 годам колонии за педофилию

Режиссера «Ералаша» 48-ленего Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии строгого режима за педофилию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Режиссера «Ералаша» 48-ленего Илью Белостоцкого приговорили к 14 годам колонии строгого режима за педофилию. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным следствия, в период с 5-6 ноябре 2018 года в одной из столичных квартир обвиняемый совершил «иные действия сексуального характера» в отношении несовершеннолетнего знакомого мальчика.

Уточняется, что ребенок находился в беспомощном состоянии, он не мог оказать сопротивление и не понимал, что происходит.

В середине октября 2021-го стало известно, что режиссер Белостоцкий уже целый год находится в СИЗО. Его обвинили в развращении несовершеннолетних. Заявление на бывшего режиссера «Ералаша» написал актер, которого Илья Дмитриевич совратил в 13-летнем возрасте.

Как сообщал KP.RU, в ноябре 2021 года появились новые детали в деле режиссера «Ералаша» Ильи Белостоцкого. Мужчина хвастался своими «похождениями» в пабликах педофилов.