Углубленный чекап после COVID-19 в павильонах «Здоровой Москвы» прошли 83 тысячи человек

В павильоны могут обратиться все желающие в восзрасте от 18 лет и старше Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

За два месяца работы павильонов «Здоровая Москва» в столичных парках углубленный чекап в них прошли около 83 тысяч горожан, переболевших COVID-19, сообщает сайт мэра и правительства Москвы. Это число составляет более трети от общего количества обратившихся - 220 тысяч человек.

Тем, кто перенес коронавирус, назначали дополнительные анализы, итоги которых позволяли оценить риск возникновения последствий. Среди этих исследований были спирометрия, биохимия крови по семи параметрам, определение уровня креатинина, а также выяснение концентрации Д-димера в крови. Последний показатель позволяет оценить риск возникновения тромбов.

Обследование можно проходить спустя как минимум 60 дней после выздоровления. При этом врачи рекомендуют проверить здоровье и тем, у кого не наблюдается никаких симптомов.

В 46 павильонах «Здоровая Москва» можно бесплатно пройти более расширенное обследование, чем при стандартной диспансеризации. Оно поможет оценить состояние организма и выявить скрытые заболевания.

- По итогам чекапов на дополнительные исследования мы направили около 180 тысяч пациентов... Это жители, у которых есть подозрения на проблемы с работой сердца и сосудов, легких, щитовидной железы и другие отклонения, - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что у трех обратившихся обнаружили онкологические заболевания, находящиеся на ранней стадии развития.

Как сообщал KP.RU ранее, павильоны «Здоровая Москва» продолжают работать, обратиться в них можно в любой день с 08:00 до 20:00.