Монумент «Покорителям космоса» у метро ВДНХ отреставрируют до конца 2023 года

Реставрация знаменитого монумента будет длиться полтора года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве начали реставрировать монумент «Покорителям космоса» у станции метро ВДНХ, работы продлятся до конца 2023 года, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Пока вокруг объекта возводят строительный городок и монтируют необходимые коммуникации.

Первым делом знаменитый памятник на аллее Героев Космоса полностью отмоют. Потом начнут восстанавливать поверхность, на которой появились сколы и трещины, обеспечат надежную гидроизоляцию. Обещают даже воссоздать авторский слой патины.

Отреставрируют и основание - созданный из гранитных плит стилобат, который также является крышей Музея космонавтики. При этом каждую из плит будут поднимать, приводить в порядок отдельно и ее саму, и место, которое она занимала, а потом возвращать обратно.

Ближе к концу работ обновят бронзовые горельефы, надписи на стилобате и декоративные вентиляционные решетки. Все детали защитят специальными составами.

- Благодаря тому, что высота монумента «Покорителям космоса» превышает 100 метров, взмывающую ввысь ракету видно издалека... По той же причине большая часть работ будет проходить на высоте с привлечением промышленных альпинистов, - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Памятник ученому Константину Циолковскому, расположенный у монумента, также не останется без внимания. Его очистят и обновят, добавят утраченные части, а затем покроют защитным составом.