Собянин утвердил главные направления повышения финансовой грамотности москвичей

Сергей Собянин отметил, что работа по повышению финансовой грамотности населения и дальше будет идти сразу по нескольким направлениям Фото: Олег ЗОЛОТО

Распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина утверждены главные направления повышения финансовой грамотности населения, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Среди выделенных градоначальником тем - противодействие мошенникам, налоговые вычеты, семейный бюджет и безопасность персональных накоплений.

В проектах, связанных с повышением финграмотности горожан, регулярно участвуют эксперты Минфина, Центробанка, ФНС. Узнать больше о сохранении и преумножении накоплений можно на Фестивале финансовой грамотности и предпринимательской культуры, который традиционно проводится в сентябре.

Школьники, студенты, пенсионеры и общественники могут участвовать в конкурсе «Бюджет для граждан». Для желающих разбираться в нюансах формировани и использования городской казны действует портал «Открытый бюджет города Москвы».

- За последние годы уровень финансовой грамотности в столице, по статистике, существенно вырос. Поэтому будем продолжать эту работу, - отметил Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.

Градоначальник добавил, что в образовательных учреждениях столицы действует большой блок курсов и школ для формирования финансовой грамотности у подростков и молодежи. К нему относятся такие проекты, как «Предпринимательский класс в московской школе», «Молодежная школа уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве», чемпионат предпринимательских идей Business Skills.