«Единые» проездные выпустили в новом дизайне в Москве

Обновленный «Единый» уже поступил в кассы и автоматы с билетами на станция метро в границах Кольцевой линии Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве выпустили партию «Единых» проездных в новом дизайне, сообщает Телеграм-канал столичного Дептранса. На карточках, созданных совместно с «Аэроэкспрессом», появилась актуальная информация о том, как добраться до аэропортов столицы.

В частности, там уточняется, что поезда отправляются в Шереметьево, Домодедово и Внуково от центральных вокзалов и промежуточных станций рядом с подземкой и МЦК.

Также пассажирам московского общественного транспорта напоминают, что аэроэкспрессы теперь следуют в Шереметьево до терминалов B и C. Помимо поездов, можно воспользоваться и экспресс-автобусами компании. Правда, этот вид транспорта перевозчик запустил пока только на маршрутах до Шереметьево и Домодедово.

- Тематические «Единые» уже ждут вас в кассах и билетных автоматах на станциях метро в пределах Кольцевой линии, - говорится в сообщении.

Посмотреть расписание и схему движения аэроэкспрессов, а также приобрести билет можно и на официальном сайте компании.

Ранее KP.RU рассказал, как сэкономить при покупке карты «Тройка».