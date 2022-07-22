Снаряд времен войны нашли у остановки на западе Москвы

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили недалеко от автобусной остановки «Метро Кунцевская» Фото: Александр ГЛУЗ

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили недалеко от автобусной остановки «Метро Кунцевская» на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Молдавской улице возле автобусной остановки «Метро «Кунцевская» обнаружен снаряд времен войны», - отметил собеседник агентства.

Для оценки ситуации и обезвреживания боеприпасов вызвали специалистов. Горожанам ничего не угрожает.

Ранее KP.RU сообщал, что гранаты времен Великой Отечественной войны обезвредили под Волоколамском. Опасные предметы при проведении земляных работ обнаружил житель деревни Шитьково. Спасатели вывезли снаряды на полигон и обезвредили их. До этого в Лотошино местный житель обнаружил в огороде два 76-миллиметровых артиллерийских снаряда.