Контролер в метро Москвы помогла найти пропавшего без вести мужчину

В Москве контролер «Организатора перевозок» помогла найти пропавшего без вести мужчину, который находился в федеральном розыске Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве контролер «Организатора перевозок» помогла найти пропавшего без вести мужчину, которого искали родственники. Оказалось, что он также находился в федеральном розыске, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Женщина остановила пассажира на станции подземки «Новокосино» Калининской линии. Мужчина пытался пройти через турникет без билета. При себе у него не было документов. После того как его личность установили, выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске и числится пропавшим без вести.

Ранее KP.RU сообщал, что в Москве пассажирка метро родила дочь на станции «Марксистская». Роды пришлось принимать дежурной по станции и ее коллегам. Маму с новорожденной передали медикам.