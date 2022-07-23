Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июля 2022 6:19

30-градусная жара ждет москвичей в субботу, 23 июля

Синоптик порадовал горожан прогнозом до конца месяца
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
Теплым и по-настоящему июльским будет весь конец месяца

Теплым и по-настоящему июльским будет весь конец месяца

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 23 июля воздух в Москве прогреется до +30 градусов Цельсия. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

— В выходные надо опять убегать из душного города. Так как опять все 30 градусов при небольшой облачности, — написал в telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт добавил, что теплым и по-настоящему июльским будет весь конец месяца. Но дожди все-таки наведаются. Ждем их в следующий понедельник (25 июля) и четверг (28 июля).

— Желательно, чтобы эту эстафету принял и август. Но посмотрим, — заметил Шувалов.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что температуру в городе способны снижать деревья и кустарники. Но нужно выбирать правильные виды растений. При грамотном озеленении тепловое облучение можно снизить на 6 — 7 градусов.