Теплым и по-настоящему июльским будет весь конец месяца Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 23 июля воздух в Москве прогреется до +30 градусов Цельсия. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

— В выходные надо опять убегать из душного города. Так как опять все 30 градусов при небольшой облачности, — написал в telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Эксперт добавил, что теплым и по-настоящему июльским будет весь конец месяца. Но дожди все-таки наведаются. Ждем их в следующий понедельник (25 июля) и четверг (28 июля).

— Желательно, чтобы эту эстафету принял и август. Но посмотрим, — заметил Шувалов.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что температуру в городе способны снижать деревья и кустарники. Но нужно выбирать правильные виды растений. При грамотном озеленении тепловое облучение можно снизить на 6 — 7 градусов.