В Серебряном бору из озера достали пожилого москвича, который пошел поплавать и едва не утонул

Бездонное озеро в Серебрянном бору Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вечером 22 июля спасатели патрулировали на катере акваторию Бездонного озера в Серебрянном бору. Видят — на водной глади в десяти метрах от берега лежит человек, лицом в воду. Доплыли до него и подняли на борт.

Спасали не зря. Пострадавшему 61 год. Когда ему оказали первую помощь, тот объяснил, что совершал заплыв, но вдруг ощутил упадок сил.

— Пострадавшего гражданина доставили на спасательную станцию, оказали ему первую помощь. После осмотра бригадой скорой пожилого москвича госпитализировали в медицинское учреждение, — сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Ранее сайт kp.ru составлял гид по пляжам столицы, где можно купаться. Также сделали обзор инфраструктуры на берегу.