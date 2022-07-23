Усадьбу Маркина в Москве, где находится дипмиссия Святого престола, отреставрировали

Первоначальный вид вернули деревянным дверям, ступенькам на входных лестницах и окнам. А главное, цвет фасада стал исторически достоверным. Фото: пресс-служба Департамента культурного наследия Москвы

В Москве завершена реставрация фасадов главного дома усадьбы Маркина — Вадковский переулок, 7, стр. 1 (рядом м. «Савеловская»).

— Здание в стиле модерн — один из самых удачных проектов известного архитектора Петра Харко. Специалисты восстановили элементы внешнего декора, вернули строению исторический цвет. Отреставрировали карниз над центральным эркером. Важно, что исторические здания возвращаются к первозданному виду и вновь становятся украшением нашего города, — написал на своей странице «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

Особняк возвели в 1905 году. Заказчиком был московский промышленник Александр Маркин. Он занимался чайной торговлей. В 1980–1990-х годах тут работало посольство Турции. С 2010 года тут расположена дипломатическая миссия Святого престола в РФ — посольство Ватикана.

Реставрацию начали весной 2021 года. Восстановили кирпичную кладку и укрепили поврежденные швы. Фасады дважды покрасили в исторический красный цвет. Все пластиковые окна в доме заменили на деревянные.