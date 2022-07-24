Стало известно, надолго ли улицу Лужники перегородили баннерами

Проекта благоустройства улицы Лужники. Фото: mos.ru

В июле начался ремонт улицы Лужники — в том районе, где расположены центры самбо и бокса.

Власти объяснили, что хотят увеличить проходимость пешеходной зоны. Там будет не только «выделенная полоса» для тех, кто ходит «на своих двоих», но и дорожки для велосипедистов, плюс отдельная «беговая полоса».

- Мы расширим тротуары и обустроим дорожки для любителей пробежек и велосипедистов, обновим асфальт на проезжей части и поставим остановочный павильон с зарядными слотами, - рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Кроме того, там поменяют освещение, разобьют газон, высадят новые деревья и кустарники, а также поставят лавочки.

Уже сейчас на той территории, где ведутся работы, появились ограждения с баннерами, на которых объясняется, что происходит и почему это важно и нужно.

Работы планируют завершить к сентябрю.