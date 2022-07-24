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Общество24 июля 2022 13:08

Самой популярной услугой флагманских офисов «Мои документы» в Москве стала регистрация автомобилей

На втором месте по числу обращений — регистрация прав собственности на недвижимость
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Власти рассказали об услугах, которые наиболее востребованы во флагманских центрах «Мои документы»

Власти рассказали об услугах, которые наиболее востребованы во флагманских центрах «Мои документы»

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти рассказали об услугах, которые наиболее востребованы во флагманских центрах «Мои документы», работающих в Москве. В отличие флагманских центров от обычных? В наборе услуг, которые там оказывают. К примеру, во Дворце госуслуг на ВДНХ (71 павильон) можно признать себя банкротом во внесудебном порядке0 получить апостиль на бумагах или подать в ЗАГС документы из иностранных государств. В обычных МФЦ такое невозможно.

Сейчас флагманские центры «Мои документы» есть во всех округах столицы. Наиболее востребованная услуга, за которой туда обращаются — это регистрация транспорта, с начала года в столице подано более 92,5 тысяч обращений по этому поводу.

Второй по популярности запрос — это регистрации прав на недвижимость и кадастровый учет для юридических лиц (30 с лишним тысяч обращений). На третьем месте — фотоателье, сервисом «Мое фото» в 2022 году воспользовались уже свыше 23 тысяч человек.