Самой популярной услугой флагманских офисов «Мои документы» в Москве стала регистрация автомобилей

Власти рассказали об услугах, которые наиболее востребованы во флагманских центрах «Мои документы» Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти рассказали об услугах, которые наиболее востребованы во флагманских центрах «Мои документы», работающих в Москве. В отличие флагманских центров от обычных? В наборе услуг, которые там оказывают. К примеру, во Дворце госуслуг на ВДНХ (71 павильон) можно признать себя банкротом во внесудебном порядке0 получить апостиль на бумагах или подать в ЗАГС документы из иностранных государств. В обычных МФЦ такое невозможно.

Сейчас флагманские центры «Мои документы» есть во всех округах столицы. Наиболее востребованная услуга, за которой туда обращаются — это регистрация транспорта, с начала года в столице подано более 92,5 тысяч обращений по этому поводу.

Второй по популярности запрос — это регистрации прав на недвижимость и кадастровый учет для юридических лиц (30 с лишним тысяч обращений). На третьем месте — фотоателье, сервисом «Мое фото» в 2022 году воспользовались уже свыше 23 тысяч человек.