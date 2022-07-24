В Москве начали капремонт Волгоградского путепровода МКАД

В июле на Волгоградском путепроводе МКАД начался капитальный ремонт. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В июле на Волгоградском путепроводе МКАД начался капитальный ремонт. Он стал крайне необходим из-за того, что на дороге образовались колеи - ездить по ним стало уже небезопасно.

Чтобы не останавливать движение в этом направлении совсем, власти решили закрывать по одной полосе за раз. Закрытые участки обозначены специальным освещением и дополнительными предупреждающими дорожными знаками. Разрешенная скорость движения в этом районе снижена, власти просят автомобилистов быть внимательнее.

Во время капремонта с дороги снимут защитный слой бетона, после чего заменят «внутрянку»: гидроизоляцию, швы и др. После этого строители положат новый асфальт, на нем нанесут дорожную разметку, плюс установят барьерные ограждения.

Все работы планируется завершить этой осенью, однако конкретные сроки пока не называются.