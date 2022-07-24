В понедельник, 25 июля ожидаются ливни, грозы Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Жара сменится комфортной прохладой, - такую новость москвичам сообщил 24 июля 2022 года ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Впрочем, у этой новости, как обычно, есть свои плюсы и минусы.

Минус — это атмосферный фронт с грозовыми облаками, который надвигается на Москву, Предыдущие ливни наделали в городе немало бед, чего ждать от этих — пока не понятно.

Зато температура, и правда, снизится. Но ненамного и ненадолго.

В понедельник, 25 июля ожидаются ливни, грозы и +23 - +28 градусов, во вторник погода будет более солнечной, но и столбики термометров грозятся взлететь до +30, а в среду — так и до +31 градуса.

В четверг, 28 июля, Москву снова накроет ливнями, после которых в пятницу воздух прогреется лишь до +25 градусов, и такой температурный режим, по прогнозам синоптиков, сохранится и на следующих выходных.