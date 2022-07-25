Двое мужчин избили и ограбили пенсионера в Москве

В Москве на Звенигородском шоссе двое неизвестных напали на 76-летнего пенсионера Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве на Звенигородском шоссе двое неизвестных напали на 76-летнего пенсионера. Злоумышленники несколько раз ударили мужчину в туловище, а после выхватили у него сумку с личными вещами. Общий ущерб составил 23 тысячи рублей, сообщает пресс-службу ГУ МВД Медиа.

Правоохранители на площади Тверской Заставы задержали подозреваемых мужчин в возрасте 31 и 35 лет. Полицейские установили, что злоумышленники, увидев одинокого пожилого мужчину, проследовали за ним, и убедившись, что за ними никто не наблюдает, напали на пенсионера.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о грабеже. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что сиделка украла у 91-летнего пенсионера в Москве 400 тыс. рублей. Женщина переводила деньги с его банковского счета себе на карту. Мошенницу задержали, возбуждено уголовное дело о краже.