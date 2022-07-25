Около 20 человек устроили драку у ресторана на улице Фридриха Энгельса в центре Москвы

Шесть человек доставили в полицейский участок, составлены административные протоколы о мелком хулиганстве Фото: Александр ГЛУЗ

Массовая драка с участием почти 20 человек произошла рано утром 24 июля возле ресторана на улице Фридриха Энгельса в центре Москвы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что очевидцы сообщили о потасовке 24 июля примерно в 05:28. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Здесь находились шесть участников драки. Они пояснили, что конфликт с неизвестными произошел из-за личной неприязни.

Шестерых нарушителей доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Полицейские устанавливают детали случившегося. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее KP.RU сообщал, что массовая драка со стрельбой произошла в Москве. На месте потасовки нашли семь гильз от газового пистолета.