МВД объявило в розыск внесенного в реестр СМИ-иноагентов политика Леонида Гозмана

Леонид Гозман. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Политик Леонид Гозман, внесенный в реестр СМИ-иноагентов, объявлен в розыск, следует в понедельник, 25 июля из базы данных МВД России. При этом Гозмана подозревают в нарушении одной из статей Уголовного Кодекса РФ, сообщает РИА Новости.

72-летнего политика, по данным ТАСС, уже задержали. Это произошло днем при входе на одну из станций столичной подземки.

Однако это задержание может оказаться ошибочным. Так считает адвокат политика Михаил Бирюков.

- По моему мнению, задержание является технической ошибкой в связи с неотмененным федеральным розыском Гозмана по старому делу о двойном гражданстве, - рассказал Михаил Бирюков в комментарии для агентства.

Кстати, упомянутое адвокатом дело в отношении Леонида Гозмана еще не закрыто. Возбудили его из-за того, что политик не подал вовремя уведомление в российские госорганы о том, что получил второе гражданство. Защита Гозмана настаивает на прекращении производства, так как состава преступления нет.

Если дело не закроют и политика признают виновным, его могут приговорить к штрафу в размере до 200 тысяч рублей или отправить на обязательные работы на срок до 400 часов.