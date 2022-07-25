Синоптик Шувалов рассказал о погоде в Москве в начале августа

Август в столице начнется с дождей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Первая неделя августа принесет в Москву дожди и относительное похолодание до +20...+25 градусов, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на главу прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

Метеоролог отметил, что прогноз, сделанный более, чем за неделю до наступления даты, является приблизительным. Но если он реализуется, столичный регион ждет дальнейшее снижение температур.

- То есть от сильной жары в 30 градусов мы придем к просто очень теплой погоде, - отметил Александр Шувалов.

На последнюю неделю июля Росгидрометцентр спрогнозировал Москве неустойчивую, но жаркую погоду. При дневных температурах около +30 градусов практически ежедневно в столице будут идти кратковременные дожди. К 30 июля ожидается похолодание до +20...+25 градусов днем.

А пик жары, как сообщал KP.RU, придется на среду, 27 июля.