84-летняя москвичка перерезала трос мешавшему ей промышленному альпинисту

По факту произошедшего полиция начала проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Промышленный альпинист едва не погиб на юге Москвы после того, как 84-летняя местная жительница отрезала ножом его страховочный трос на уровне 12 этажа, сообщил источник KP.RU в правоохранительных органах. Инцидент произошел днем 22 июля на улице Домодедовской. Пожилую жительницу дома, на поверхности которого работал альпинист, смутили висящие у окна ее квартиры веревки, и она решила от них избавиться.

Рабочий, который в этот момент трудился на уровне 10 этажа, чудом избежал гибели. Он успел воспользоваться страховочным механизмом и сумел благополучно спуститься вниз. Уточняется, что мужчина занимался работами, связанными с капитальным ремонтом фасада многоэтажки.

После случившегося полицейские занялись доследственной проверкой. Не исключено, что по ее итогам будет возбуждено уголовное дело.

Ранее KP.RU сообщал, что во время пожара в одном из домов на Кунцевской улице погибли двое братьев. Они разбились при падении с 17 этажа.