Ефимов: В Москве растет число выданных кредитов семейной ипотеки

Объем выданных семейных ипотек вырос втрое Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Участники программы «Семейная ипотека» в Москве получили более 9,4 тысячи льготных кредитов за первые пять месяцев этого года. Их общая сумма составила 76,3 миллиарда рублей. От всех оформленных в стране кредитов 13,1 процента выданы в столице. А от их объема - 23,6 процента. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, лидером на рынке льготного семейного ипотечного кредитования по-прежнему остается Москва.

«Число выданных кредитов в январе – мае 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло в 2,5 раза, - отметил заммэра. - В то же время в среднем по России показатель увеличился в 2,2 раза. В свою очередь объем выданных семейных ипотек вырос втрое, как и в среднем по стране».

По его словам, с января по май этого года с помощью семейной ипотеки москвичи купили примерно 496,3 тысячи квадратных метров жилья. Его общая стоимость - 116,3 миллиарда рублей. При этом ставка для участников программы в среднем равнялась 4,71 процента. Желающих обзавестись квартирой на таких условиях меньше не становится. Спрос жителей ещё больше вырос после того, как расширились лимиты кредитования и появилась возможность комбинировать льготные ипотечные программы с рыночными. Чаще всего семейной ипотекой пользуются семьи с одним ребенком. За все время действия программы число таких заёмщиков на рынке льготных семейных ипотек достигло уже 31 процента. Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, за первые пять месяцев этого года семьи с одним ребенком получили около 6,1 тысячи льготных кредитов. То есть 64,6 процента от общего числа выданных за этот срок семейных ипотек.

«Почти 2,1 тысячи кредитов – 22,3 процента – одобрено семьям с двумя детьми, около 900 кредитов – 9,4 процента – с тремя и более детьми, а 3,7 процента, или 350 кредитов, – семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью», - уточнил столичный министр.

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В программе вправе участвовать семьи, в которых ребенок родился с 1 января 2018 года до 31 декабря 2022 года. При этом оформить кредит они могут до конца 2023 года. Напомним, президент Владимир Путин в середине июня дал поручение правительству России включить в программу «Семейная ипотека» семьи с детьми, рожденными в 2023 году. Такое решение привлечёт ещё больше желающих оформить льготную ипотеку. Кроме того, увеличится и число семей, которые смогут решить свои жилищные проблемы.