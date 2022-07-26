Сервис «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru стал инклюзивным

В Москве сервис «Вывоз ненужных вещей» стал инклюзивным Фото: Shutterstock

В Москве сервис «Вывоз ненужных вещей» стал инклюзивным, его адаптировали под людей с ограниченными возможностями, сообщается на сайте столичной мэрии.

Теперь слабовидящие и незрячие люди, а также люди с нарушением моторики могут подать заявку на mos.ru и утилизировать ненужные вещи, например, металлические предметы и крупную бытовую технику. Новые изменения помогают людям легче ориентироваться на сайте и самостоятельно пользоваться им.

Ненужные вещи вывозят и утилизирую партнеры сервиса. Услуга предоставляется бесплатно. Для этого достаточно оформить заявку на сайте mos.ru, уточнить все детали по вывозу и определиться с датой. По желанию пользователь может сообщить представителю сервиса об особенностях здоровья.

С 2021 года команда mos.ru работает над улучшением доступности всех сервисов и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого создаются специальные инструкции для редакторов, дизайнеров, разработчиков, менеджеров и тестировщиков.