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Общество26 июля 2022 14:22

Проезд по МСД станет платным с 2023 года для всех, кроме жителей Москвы и Подмосковья

Таким образом власти города надеются защитить строящуюся скоростную магистраль от притока транзита и заставить ее выполнить главное назначение - снизить нагрузку на Содовое кольцо, ТТК и МКАД
Ирина РЕБРИКОВА
Сергей Собянин объяснил введение платы за проезд по МСД для тразитного транспорта желанием защитить новую магистраль от дополнительного потока автомобилей

Сергей Собянин объяснил введение платы за проезд по МСД для тразитного транспорта желанием защитить новую магистраль от дополнительного потока автомобилей

Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 января 2023 года проезд по Московскому скоростному диаметру станет платным для всех, кроме жителей Москвы и Подмосковья, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Размер платы пока не определен. Введение платного проезда, по мнению градоначальника Москвы, должно защитить самую длинную бессветофорную магистраль России от притока транзитного транспорта.

Проходящий с севера на юг МСД позволит пересечь Москву всего за 40 минут. С новой дороги будет удобно выезжать на все основные вылетные магистрали, а также на федеральные трассы до Санкт-Петербурга, Казани и на Варшавское шоссе. Автомобилисты в зависимости от маршрута смогут экономить от 10 до 50 минут в пути.

МСД позволит перевести на него часть потока с Садового кольца, ТТК и МКАД. Ожидается, что нагрузка на эти кольцевые магистрали снизится на треть. Но инициатива может оказаться бесполезной, если дорогу займет транзитный транспорт, пока обходящий город по ЦКАД. Для этого и вводится оплата проезда для автомобилистов из других регионов.

- Кроме того по диаметру будет запрещено движение грузовиков. Исключение составят машины с пропусками для проезда по столичному региону, — добавил Сергей Собянин.

В сообщении отмечается, что на МСД не будет шлагбаумов и пунктов взимания платы. Приобрести право проезда по новой скоростной магистрали можно будет только в мобильных приложениях «Парковки России» и «Московский транспорт». При этом оплата будет списываться автоматически постфактум - после того, как видеокамера считает номер автомобиля, въехавшего на МСД.

Пока Московский скоростной диаметр продолжает строиться. Полное открытие намечено на 2023 год.