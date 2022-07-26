Проезд по МСД станет платным с 2023 года для всех, кроме жителей Москвы и Подмосковья

Сергей Собянин объяснил введение платы за проезд по МСД для тразитного транспорта желанием защитить новую магистраль от дополнительного потока автомобилей Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 января 2023 года проезд по Московскому скоростному диаметру станет платным для всех, кроме жителей Москвы и Подмосковья, сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин. Размер платы пока не определен. Введение платного проезда, по мнению градоначальника Москвы, должно защитить самую длинную бессветофорную магистраль России от притока транзитного транспорта.

Проходящий с севера на юг МСД позволит пересечь Москву всего за 40 минут. С новой дороги будет удобно выезжать на все основные вылетные магистрали, а также на федеральные трассы до Санкт-Петербурга, Казани и на Варшавское шоссе. Автомобилисты в зависимости от маршрута смогут экономить от 10 до 50 минут в пути.

МСД позволит перевести на него часть потока с Садового кольца, ТТК и МКАД. Ожидается, что нагрузка на эти кольцевые магистрали снизится на треть. Но инициатива может оказаться бесполезной, если дорогу займет транзитный транспорт, пока обходящий город по ЦКАД. Для этого и вводится оплата проезда для автомобилистов из других регионов.

- Кроме того по диаметру будет запрещено движение грузовиков. Исключение составят машины с пропусками для проезда по столичному региону, — добавил Сергей Собянин.

В сообщении отмечается, что на МСД не будет шлагбаумов и пунктов взимания платы. Приобрести право проезда по новой скоростной магистрали можно будет только в мобильных приложениях «Парковки России» и «Московский транспорт». При этом оплата будет списываться автоматически постфактум - после того, как видеокамера считает номер автомобиля, въехавшего на МСД.

Пока Московский скоростной диаметр продолжает строиться. Полное открытие намечено на 2023 год.