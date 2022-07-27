Собянин снизил ставки по льготным инвесткредитам для промышленности с 9% до 3%

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ставки по льготным инвестиционным кредитам для московской промышленности снизились втрое. Мэр города Сергей Собянин 27 июля подписал постановление, уменьшающее ставки по инвесткредитам для промышленных предприятий с 9% до 3%. Кроме того, глава города увеличил максимальную сумму кредита.

- Правительство Москвы снизит ставку по льготным инвестиционным кредитам для промышленных предприятий с 9% до 3%. Процентные ставки будут снижены как для новых заемщиков, так и по кредитам, заявки на которые были одобрены ранее. Кроме того, максимальный размер кредита увеличен с 1 миллиарда до 3 миллиардов рублей. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, - сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Городские власти приняли программу льготного кредитования предприятий в марте 2022 года. Главной целью антикризисной программы было смягчение резкого роста ставок по коммерческим кредитам после повышения Центробанком РФ ключевой ставки. На субсидирование процентных ставок по кредитам городской бюджет выделил 20 миллиардов рублей. Программа реализуется Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства. Основное условие получения инвестиционного кредита – компания-получатель должна работать в столице не менее двух лет и быть зарегистирована в Москве. У компании не должно быть долгов по уплате налогов, она также не может находиться в процессе банкротства. Кроме того, заемщик должен отвечать требованиям по численности работающих в компании сотрудников: не менее 50 работников - для высокотехнологичных производств и не менее 100 - для всех остальных.

Промышленные предприятия могут получить инвестиционный кредит на покупку оборудования, регистрацию прав на результаты интеллектуальной деятельности и реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание или реконструкцию промышленной инфраструктуры на территории города.

Кроме льготных инвестиционных кредитов правительство Москвы в ответ на давление санкций запада в марте 2022 года ввело и другие меры поддержки предприятий. Антикризисный пакет помощи столичному бизнесу включает в себя отсрочку на полгода по уплате аренды городского имущества. Власти пообещали не повышать арендные ставки на земельные участки и недвижимость, упростить порядок получения пропусков на въезд грузового транспорта (это делается для того, чтобы предотвратить перебои в поставках продукции, сырья и комплектующих), сохранить в полном объеме госзаказ и его кредитование до 70%. Правительство Москвы собирается переориентировать все городские заказы с импортной продукции на отечественную и создать систему долгосрочных заказов.

После ухода из России популярной сети фастфуда «Макдональдс» московские власти также выделили 500 миллионов рублей на льготное кредитование проектов по созданию отечественных сетей быстрого питания. Эта мера призвана заполнить нишу, которую освобождают зарубежные предприятия.